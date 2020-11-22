歐盟認為波音737 MAX安全　料最快1月復飛

歐洲航空安全局（European Union Aviation Safety Agency，EASA）執行總監基伊（Patrick Ky）11月21日表示，經過漫長的安全審視後，認為波音737 MAX客機符合安全標準，估計最快在2021年1月批准復飛。

基伊在巴黎航空論壇（Paris Air Forum）發言，稱當局為該型號航機安全進行完全獨立分析，經過檢查及飛行測試後，所有研究都顯示737 MAX可以重新投入服務。EASA已經開始實施措施，並預計在一月時決定復飛。

兩架波音737 MAX客機分別在2018年及2019年發生嚴重空難，一共導致346人死亡。波音737 MAX飛機因此需要停飛並接受調查。

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美國聯邦航空局（FAA）局長迪克森（Steve Dickson）在11月18日簽署命令，撤銷737 MAX飛機長達20個月的禁飛令，當局要求波音安排新的機師培訓及軟件升級，以應付一個名為MCAS的預防失速系統。MCAS被指在兩次波音737 MAX空難中，多次令飛機的機頭被壓低，機師難以重新控制飛機。

美國航空公司（American Airlines）計劃在12月29日安排旗下第一班波音737 MAX航班復飛；西南航空公司（Southwest Airlines）則不打算在2021年第二季前讓波音737 MAX復飛。