美國大選｜共和黨要求密歇根州延遲兩周認證選舉結果　官員指違法

美國共和黨全國委員會及密歇根州（Michigan）共和黨人在11月21日去信該州份選舉委員會，要求當地延遲認證投票結果14天，以便調查當地最大縣市的選票。霍士新聞（Fox News）21日引述密歇根州州務院發言人羅洛（Jake Rollow）指，州法律禁止在認證選舉結果前驗票。

共和黨在信中表示，要求全面審查韋恩縣（Wayne County）的選票，指該縣出現不公情況，但有關指控則未經證實。而主要以黑人為主的城市底特律（Detroit）就是位於該縣，因此該縣選舉結果將決定整個州的選舉結果，進而決定誰當選總統。

密歇根州選舉委員會由四人組成，共和及民主兩黨各有兩名成員，委員會原定在23日舉行會議，並在最多二十天內認證選舉結果。

美國總統特朗普（Donald Trump）私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）19日稱，競選團隊決定撤回在密歇根州（Michigan）具有爭議的訴訟，稱已經實現共和黨的訴求，就是停止過早承認韋恩縣的選舉結果，直到居民能確信每張合法選票都被統計，而不合法的選票不被計算。

另外，特朗普20日在白宮與密歇根州的共和黨議員會面，後者指沒消息顯示會改變當地的選舉結果，並會根據法例及正常程序處理。