西藏流亡政府領袖訪問白宮　六十年來首次

西藏流亡政府11月20日指，行政首長洛桑桑蓋（Lobsang Sangay）當日應美國政府邀請，到白宮會見新任命的西藏事務特別協調員、美國助理國務卿德斯特羅（Robert Destro），是近六十年以來，西藏流亡政府領導人訪問白宮，此舉或導致美中關係進一步惡化。

西藏流亡政府的聲明指，由於美國一直不承認西藏流亡政府的地位，因此在過去六十年來，負責人都無法踏足美國國務院及白宮。不過這次史無前例的會面象徵華府對流亡政府的民主制度及其領袖的承認。

聲明亦稱，洛桑桑蓋在2011年成為領袖之後，曾多次在不同地方與白宮官員會面，而今次白宮之行為當局與華府官員的會晤，以及將來更正式的活動帶來樂觀基調。另外洛桑桑蓋日前與美國國會及行政當局中國委員會主席麥戈文（Jim McGovern）、以及參議院外交關係委員會高級官員舉行視像會議，討論《西藏政策和支持法》等議題。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾在10月14日談及德斯特羅的角色，指對方「將專注於推進中國政府與達賴喇嘛或其代表進行對話，保護藏人獨特的宗教、文化和語言特徵，以及促進他們的人權獲得尊重等方面的工作」。惟北京方面多次強調西藏自古以來就是中國領土，並批評美國利用西藏試圖在中國推行分裂主義，因此拒絕與德斯特羅接觸。