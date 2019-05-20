美駐華大使4年來首訪西藏 華盛頓曾威脅制裁中國官員

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）將訪問西藏，這是2015年以來，美國駐華大使首次訪問西藏。美國政府此前威脅制裁限制美國公民進入西藏的中國官員。

特朗普政府此前威脅就西藏問題制裁中國官員。（美聯社）

美國駐華大使館發言人5月19日說，美駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）本周（5月20日至26日）訪問西藏。這次中美進行貿易戰之際的訪問將是2015年以來美國駐華大使第一次進入西藏。

美國2018年12月通過法案，禁止向限制外國人進入西藏政策的中國官員發放進入美國的簽證。中國對美國的這項立法提出譴責。

美國駐中國大使館發言人通過電郵發表的聲明說：「這次訪問是大使與當地領導人接觸、表達長期以來對那裏限制宗教自由以及西藏文化及語言保護的關注的機會。」

與此同時，據路透社的報道，布蘭斯塔德從5月19日到25日訪問青海省以及與之相鄰的西藏。美國駐華大使館發言人說，訪問行程包括正式會談以及參訪宗教和文化場所。

根據美國國會2018年12月通過的《西藏旅行對等法》，美國2019年年底開始禁止限制美國公民、政府官員和記者進入西藏的中國官員發放進入美國的簽證。

（綜合報道）