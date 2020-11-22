【新冠疫苗】美國莫德納擬每劑定價約195至289港元

美國藥廠莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）接受德國《周日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時稱，公司研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗面向各國政府的定價，將為每劑25至37美元（約195至289港元）。

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她說：「我們的疫苗，因此與每劑10至50美元（約78至390港元）的流感疫苗相若。」

邦塞爾稱，公司接近與歐盟委員會（European Commission）達成協議，並稱兩者會談有建設性，而合同準備好只是「數天之內」的事。

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莫德納與美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）研發的、名為mRNA-1273的新冠肺炎mRNA疫苗在16日有初步分析結果，顯示它是94.5%有效防止人類受感染。

莫德納稱它的出品在華氏36至46度（攝氏2.22度至7.78度），可儲存30天。在華氏零下4度（攝氏-20度）的環境下，它可儲存達6個月。