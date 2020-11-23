美國大選｜拜登內閣女性將扮演重要角色　團隊關鍵小組逾半是女性

美國總統當選人拜登（Joe Biden）在組建內閣時面臨着在很大程度上依靠女性的壓力。他誓言在組建團隊時要強調多樣性。目前來看，他已挑選多位女性擔任一系列關鍵職位，在其政府機構評估小組的500名成員中，超過一半是女性。

據《國會山報》（The Hill）11月22日報道，拜登有意兑現他組建團隊多樣性、提高女性地位的承諾。拜登任命加州民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副總統，這一歷史性的選擇使她成為美國第一位女性、第一位黑人和第一位印度裔副總統。

拜登-賀錦麗團隊的高級過渡職員中有53%是女性。圖為哈里斯於2020年11月7日抵達特拉華州威爾明頓發表演講。（AP）

據報道，拜登已經任命了一些女性擔任白宮高級職位，包括他的競選經理、副幕僚長迪隆（Jen O’Malley Dillon），羅德里格斯（Julie Rodriguez）將擔任政府間事務總監，雷穆斯（Dana Remus）將擔任白宮法律顧問，托馬西尼（Annie Tomasini）將出任橢圓形辦公室總監。而在11月20日，拜登過渡團隊宣布，特雷爾（Louisa Terrell）將擔任白宮立法事務辦公室總監，拉塞爾（Cathy Russell）將出任總統人事總監。

根據過渡團隊數據，拜登-賀錦麗團隊的高級過渡職員中有53%是女性，而在所有過渡職員中女性佔比52%。在拜登政府機構評估小組的500名成員中，超過一半是女性，這一數據也創下了記錄。特朗普（Donald Trump）內閣中有26%是女性，奧巴馬（Barack Obama）第二任期內閣成員中女性佔比35%。

一名拜登-賀錦麗團隊過渡官員在接受《國會山報》採訪時表示：「就像他在競選中所做的那樣，拜登將會有意識地尋找不同的聲音，發展和實施他的政策願景，以應對美國最艱難的挑戰。」

報道稱，有幾名女性已經被提名擔任國家安全方面的高級職位。他們包括中央情報局（CIA）局長或國家情報總監候選人海恩斯（Avril Haines）；國務卿候選人蘇珊賴斯（Susan Rice）；還有國防部長熱門人選弗盧諾伊（Michele Flournoy）。

拜登在勝選演講中說過，他希望他的政府「看起來和行動上都像」美國，這表明他會像競選時那樣，把女性提升到有權勢的位置。