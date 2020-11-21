美國大選｜拜登再添4名白宮官員人選　均曾為奧巴馬政府服務

美國媒體11月20日報道，2020年美國大選總統當選人拜登（Joe Biden）任命4名曾為前總統奧巴馬（Barack Obama）政府服務的人選，擔任其白宮官員。

美聯社20日報道，羅素（Cathy Russell）在奧巴馬政府時期擔任拜登妻子吉爾（Jill Biden）的幕僚長，她會擔任拜登政府的白宮總統人事辦公室主任，負責評估行政職務的申請人。特雷爾（Louisa Terrell）是奧巴馬的法律顧問，也是拜登在參議院的副幕僚長。她會擔任白宮立法事務辦公室主任；她目前是拜登過渡團隊成員，已參與國會工作。

報道亦提及，在奧巴馬時期擔任吉爾社交秘書的埃利桑多（Carlos Elizondo）會繼續在拜登政府擔任同一職位。阿達格（Mala Adaga）曾在拜登基金會（Biden Foundation）擔任高等教育及軍人家庭主任，亦在奧巴馬政府時期為吉爾提供政策建議。她會在拜登政府擔任吉爾的政策主任。美聯社稱，拜登任命阿達格，暗示吉爾成為第一夫人後會專注處理哪些議題。

美聯社提到，拜登暗示他計劃大約在26日感恩節時，決定並公布部分內閣職位的人選。他19日稱，他已決定好財政部長的人選。