郭文貴班農如何推動新冠病毒起源陰謀論　《紐時》揭露內幕

美國極右翼和反共海外華人團體日益聯合起來，利用社交媒體給研究學者閆麗夢提供了大量的受眾，並幫助她進入主流媒體，兜售未經證實的病毒來源理論。

班農和郭文貴自稱，他們多年來一直肩負着推翻中共的使命。圖為2018年11月20日，郭文貴（左）與班農在美國紐約舉辦一場新聞發佈會。（Reuters）

美國《紐約時報》11月20日發表題為How Steve Bannon and a Chinese Billionaire Created a Right-Wing Coronavirus Media Sensation的報道（暫譯：《班農及中國億萬富豪如何創造一個右翼新冠媒體轟動操作》的報道，揭露郭文貴和班農兩人是如何結合雄厚的資金和政治影響力形成反中共聯盟，並助推包括閆麗夢宣傳未經證實的病毒來源理論，實現其政治目的。

報道詳述了閆麗夢從香港研究室出逃至美國，然後向美國各大媒體爆料的過程。

今年1月中旬，在香港做研究的閆麗夢已經聽到傳言，稱中國大陸出現了一種危險的新病毒，政府正在將其淡化處理。

內文稱到今年9月時，閆麗夢已不再這麼謹慎。她在美國霍士新聞頻道（Fox News）露面，向數百萬人宣布一個未經證實的說法：新冠病毒（SARS-CoV-2）是中國製造的生物武器。

《紐約時報》特別指出，閆麗夢從研究者到吹哨人的演變，是兩個不相關但愈來愈聯合起來散佈虛假資訊的團體合作的產物：一個是規模較小但很活躍的海外華人團體，另一個是在美國有高度影響力的極右翼團體。

對海外華人來說，閆麗夢及其毫無根據的說法，為那些意圖推翻中國政府的人提供了一件利器。對美國保守派來說，這讓他們能迎合西方日益高漲的反華情緒，分散人們對特朗普（Donald Trump）政府應對新冠肺炎（COVID-19）疫情失敗的關注。這兩個團體都利用了中國在疫情初期被指不願提供資訊的問題。

據報道，閆麗夢的演變過程是由逃亡國外的中國億萬富翁郭文貴和特朗普的前顧問班農（Stephen Bannon）精心設計。

他們將閆麗夢送上飛往美國的飛機，在閆麗夢抵達美國後，班農、郭文貴和他們的盟友們立即着手把她包裝成可以推銷給美國公眾的吹哨人。

他們為她提供住宿的地方，指導她如何在媒體上露面，還幫助她聯繫了卡爾森（Tucker Carlson）和多布斯（Lou Dobbs）等保守派電視節目主持人的採訪。

他們助長了她認為病毒是基因工程產物的根深蒂固信念，對她提供的證據不論對錯一概接受。

7月10日，閆麗夢在霍士新聞網站13分鐘的採訪中首次透露了自己的身份。她說，中國政府隱瞞了這種病毒人傳人的證據，「我之所以來到美國，是因為我講出了關於新冠肺炎的真相」。她故意不提郭文貴或班農。

郭文貴雄厚的財力和班農廣闊的關係網為他們提供了影響力巨大的平台。圖為2018年11月20日，郭文貴與班農在美國紐約舉辦一場新聞發佈會。（Reuters）

9月初，閆麗夢會見了喬治城大學（Georgetown University）傳染病專家盧西（Daniel Lucey）博士，後者曾提出，這種病毒有可能是實驗室實驗的產物。

經歷了4個多小時的會談後，盧西不認為閆麗夢有「確鑿的證據」。

幾天後，閆麗夢發表了一篇26頁的研究論文，並稱其能證明病毒是人造的。這篇論文在網上迅速傳播。

這篇論文沒有經過同行評審，也沒有在科學期刊上發表，而是被髮布在一個在線開放存取庫上。論文的撰寫在郭文貴資助的兩個基金支持下進行。班農說，出於安全考慮，該論文的其他三位合著者都使用了化名。

報道指出，迎合海外華人的媒體，包括大量有反共傾向的獨立網站、YouTube頻道和（Twitter）帳戶，已成為快速擴張的錯誤信息迴音室。由於沒有多少可靠的中文新聞來源對網上的傳聞進行事實核查，謠言很快會被扭曲成事實。美國的極右翼媒體也愈來愈多地提供和接受海外中文媒體上的謠言。

閆麗夢聯繫的那名YouTube主持人叫Wang Dinggang（譯音：王定剛），他與郭文貴關係密切，似乎是第一個傳播與美國候任總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特・拜登（Hunter Biden）涉及虐童的陰謀論的人。

就連閆麗夢曾經表示其母親被中國政府逮捕的消息，《紐約時報》10月時曾撥通閆母的手提電話，她未稱從未被捕，以及極想與女兒取得聯絡。她說已有數月沒跟閆說話。

閆麗夢的母親說：「他們（郭文貴和王定剛）阻止女兒和我們聯繫。」