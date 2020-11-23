【新冠疫苗】測試證明牛津出品平均有效率70%

根據對成千上萬名志願者的試驗結果，英國牛津大學（University of Oxford）與英國藥廠阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）聯手研發的代號為AZD1222（或稱ChAdOx1 nCoV-19）的疫苗在預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）方面，是70%有效防止人類受感染。
從數字看來，牛津疫苗的有效率比美國輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）出品為低，它們的有效率分別為95%以及94.5%。不過牛津疫苗價格比兩者便宜。
根據在英國和巴西進行的臨時試驗數據，參加實驗者要注射2次，第一次半劑，第二次1劑，中間至少間隔1個月。疫苗阻止感染新冠病毒的有效率達到90%。
另一種注射方法是，分別注射2劑，中間至少間隔1個月，有效率為62%。兩種注射方式合併的數據分析顯示，平均有效率70%。所有結果都具有統計顯著性。
阿斯利康稱，已經證實疫苗試驗沒有出現嚴重的安全問題，兩種注射方式的接受狀況都很好。
英國新冠肺炎疫情：圖為一名男子10月6日走過英國牛津大學一幢建築物外。（Reuters）
英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）23日稱，牛津疫苗公布有效率的消息，這是非常令人鼓舞的事。他說為此真的欣喜，以及歡迎這個出爐數據。
↓英國首相約翰遜（Boris Johnson）23日於Twitter推文，認為牛津疫苗在試驗中被證明如此有效是極度令人興奮的消息。他亦在推文中指出，疫苗須進行安全測試，但這已是極好的結果。
Incredibly exciting news the Oxford vaccine has proved so effective in trials. There are still further safety checks ahead, but these are fantastic results.— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 23, 2020
Well done to our brilliant scientists at @UniofOxford & @AstraZeneca, and all who volunteered in the trials. https://t.co/84o8TKhQga
牛津疫苗的試驗涉及2萬人，當中一半來自英國，另一半來自巴西。接受測試的人當中有30人感染新冠病毒，他們都是注射兩劑疫苗的人。另有101名受感染的人，是在肚部進行注射。