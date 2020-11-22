【新冠疫苗】俄羅斯衛星-V價格下周公布　稱比輝瑞和莫德納便宜

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俄羅斯新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗「衛星-V」（Sputnik V）的Twitter帳戶11月22日在發文稱，它與美國製藥商輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）有份研發的疫苗相比，「衛星-V」的價格將低得多。

Twitter推文稱：「翻譯藥業行內話：輝瑞（疫苗）已公布的價格是19.5美元（約152港元），而莫德納是每劑25至37美元（195至289港元），實際上它們的價錢是每人39美元（約302港元）以及50至74美元（約390至577港元）。輝瑞、衛星-V及莫德納疫苗須注射2劑。衛星-V價錢將低得多。」

這疫苗是由俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya research institute）及俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund，RDIF）研發。

投資「衛星-V」疫苗生產的RDIF在22日表示：「疫苗價格將於下周宣布，敬請期待。」

RDIF在11月11日公布，根據初步測試數據顯示，「衛星-V」有效性達92%，比美國輝瑞與德國生物新技術公司（BioNTech）聯手研發的疫苗90%有效性為高。

俄羅斯新冠肺炎疫情：圖為9月15日莫斯科一名醫護人員為一名男子注射正處於試驗階段的「衛星-V」疫苗。（AP）

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