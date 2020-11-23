布林肯料獲拜登選做國務卿　美媒：他會聯合國際夥伴與中國競爭

美國總統當選人拜登（Joe Biden）即將於2021年1月20日正式上台，他正在緊鑼密鼓地遴選自己的內閣官員。拜登的國務卿人選已經浮出水面，預計是他的長期顧問布林肯（Antony Blinken），拜登選擇布林肯有何考量？

被拜登提名為白宮幕僚長的克萊因（Ron Klain）11月22日在接受美國廣播公司（ABC）訪問時說，拜登預定11月24日宣布內閣任命。不過美國眾多主流媒體22日報道，拜登的國務卿人選是他的長期助手布林肯（Antony Blinken）。彭博社11月22日首先援引消息人士稱，拜登計劃提名他的長期顧問布林肯擔任國務卿。

報道稱，選擇布林肯擔任美國最高外交官，這表明拜登打算讓有經驗的人擔任關鍵的內閣職位，並回歸以結盟為重點的外交政策，這與特朗普（Donald Trump）時代的「美國優先」政策形成鮮明對比。

彭博社指出，布林肯是一名職業外交政策官員，擁有龐大的全球關係網，預計他將領導美國重新加入《巴黎氣候協定》和伊朗核協議等國際協議。他還可能選擇透過貿易、技術投資和人權等方面與中國競爭。

布林肯曾於奧巴馬政府出任副國務卿。圖為2016年9月19日，布林肯於紐約市出席康科迪亞峰會。（Getty）

美國有線新聞網絡（CNN）11月22日也報道稱，據知情人士透露，拜登準備提名布林肯擔任國務卿。布林肯曾在奧巴馬（Barack Obama）政府擔任副國務卿和首席副國家安全顧問。他還曾擔任時任副總統拜登的國家安全顧問。

在那段時間裏，他在奧巴馬政府的大部分外交政策中發揮了核心作用，包括如何應對2014年俄羅斯入侵克里米亞、2011年擊斃蓋達組織（al-Qaeda）前首領拉登（Osama Bin Laden）的突襲行動，以及打擊極端組織ISIS。

《華盛頓郵報》11月22日報道指出，拜登已經選擇布林肯，他最親密和最長的外交政策顧問之一，作為國務卿。

報道稱，布林肯的國務卿提名正值拜登計劃將外交政策作為其政府的主要支柱之際，拜登誓言要重組全球聯盟和讓美國在世界舞台上佔據更重要的地位。

《紐約時報》11月22日報道稱，布林肯是美國全球聯盟的守護者，同時也是拜登最親密的外交政策顧問。知情人士說，他將被提名為國務卿。在這個職位上，他將努力聯合持懷疑態度的國際夥伴與中國展開新的競爭。