日本動物園工作人員首次獨立為熊貓接生　中國外交部送上祝福

11月22日，日本和歌山縣白浜町的休閒樂園「冒險世界」的工作人員首次在沒有中方人員的幫助下獨立為熊貓接生，對此中國外交部發言人趙立堅在23日舉行的例行記者會上代表中方向這隻新出生的熊貓送上祝福，並祝願它能夠成為中日友好的見證者。

當地時間11月22日，日本和歌山縣白浜町的休閒樂園「冒險世界」的工作人員獨立為熊貓接生。（新華社）

據中國外交部網站11月23日稱發言人趙立堅在當天舉行發佈會上表示，他看到了日方工作人員成功為熊貓接生的喜訊並祝願這隻新出生的熊貓寶寶在日本健康成長、幸福生活，同時他還感謝所有關心愛護這隻熊貓寶寶的「熊貓粉」們。

趙立堅指出，熊貓深受各國人民喜愛，是中國的國寶和名片，也是當之無愧的友好使者。1972年，大熊貓「康康」和「蘭蘭」遠渡重洋，在日本掀起了熊貓熱潮，此後近50年來，熊貓為促進日本民眾對華了解，促進中日民間友好發揮了獨特而重要的作用。山川異域，風月同天，相信這隻在疫情期間誕生的熊貓寶寶將為日本人民帶來快樂，也將成為中日友好的見證者。

據瞭解，這隻熊貓寶寶出生於當地時間22日11時50分，是在「冒險世界」誕生的第17只熊貓寶寶，需要注意的是，受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，中國成都大熊貓繁育研究基地研究人員此次未能前往日本，因此這是「冒險世界」日方工作人員首次獨立為熊貓接生。