美國大選｜耶倫據報獲拜登提名　有望成首位美國女財長

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周一（23日）引述消息人士透露，宣告勝選的美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將起用前聯儲局主席耶倫（Janet Yellen）擔任下一屆財政部長；如果耶倫順利上任，將是首名領導財政部的女性。

在提名閣員的聲明中，拜登表示：「在國家安全和外交政策方面，我們已沒有時間可以浪費。我需要一支在我上任第一天就做足準備，幫我們重奪美國關鍵席位的團隊，他們要團結全世界來迎接我們所面臨的最大挑戰，推進我們的安全、繁榮和價值觀。這是這支團隊的關鍵，這些人既有創新精神又有想像力，而且經驗豐富，經歷過危機和考驗。」

現年74歲的耶倫被廣泛視為出任財長的穩妥人選，外界寄望她爭取民主、共和兩黨就新紓困措施等經濟方面達成妥協，並有望獲得國會參議院共和黨議員支持其提名。

耶倫畢業於布朗大學（Brown University）和耶魯大學，2014年2月至2018年2月擔任聯儲局主席，橫跨奧巴馬（Barack Obama）及特朗普（Donald Trump）政府。她卸任後加入智庫布魯金斯學會（Brookings Institution），是學會的傑出院士。

耶倫學界資深歷厚，「實戰」經驗豐富。2013年，350名經濟學者聯署去信奧巴馬，支持她擔任聯儲局主席，他們的理據是，耶倫早就次按危機提出警告、領導風格民主，以及決心創造更多就業職位。