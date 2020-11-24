美國大選2020｜拜登獲總務局確認勝出　特朗普指示正式準備交接

美國總務管理局（GSA）主管墨菲（Emily Murphy）11月23日通知宣布當選總統的民主黨人拜登（Joe Biden）可以準備展開權力交接工作，這被視為聯邦政府承認特朗普落敗的第一步。

距離拜登宣布勝選超過兩周後，墨菲去信拜登確認對方勝出。她強調白宮沒有向她施加壓力，要求她推遲安排正式過渡，「請注意，我是根據法律和現有事實獨立作出決定，從未受到任何行政部門官員（包括白宮或總務管理局的人員）直接或間接施加壓力。」

此舉將正式展開白宮權力過渡工作，允許現任行政機構官員與即將上任的拜登團隊進行協調，並為過渡工作提供數百萬美元的撥款。

現任總統特朗普（Donald Trump）表示，已經指示團隊合作移交權力，但強調將繼續鬥爭，並相信將會成功。他感謝墨菲對國家的忠心，指不想她或總務管理局的職員被騷擾、威脅和欺凌，為國家利益着想，建議總務管理局根據程序進行所需工作。

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

墨菲早前一直未按照慣例簽署文件宣布拜登勝出大選，令過渡程序未能展開，同時窒礙拜登團隊與情報機構及其他官員會面。