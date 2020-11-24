【新冠肺炎】美國新增15萬人確診　專家擔心本周感恩節令疫情惡化

全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）接近5,900萬宗，其中美國確診人數達1,260萬，共26萬人死亡。據冠狀病毒跟踪項目（Covid Tracking Project）數據，美國於11月22日有超過8.3萬名新冠肺炎患者住院，連續13日創新高。

圖為11月23日洛杉磯國際機場，工作人員正指示旅客前往排隊。美國感恩節前往都有大批旅客返鄉慶祝。（Reuters）

根據Worldometer數據顯示，美國23日新增15萬人確診，881人死亡。美國新冠肺炎患者住院數字自11月開始持續攀升。11月新增病例已經超過310萬宗，打破疫情以來單月最高紀錄。

美國國家過敏症和傳染病研究所所長（NIAID）福奇（Anthony Fauci）接受公共廣播電視公司（PBS）節目《新聞時段》（Newshour）訪問表示，十分關注即將到來的感恩節假期，人群的移動和慶祝活動會令病毒進一步散播。福奇呼籲人們認真考慮，是否要在感恩節旅行返鄉，與家人慶祝。

感恩節（Thanksgiving Day）是美國的公眾假期，定於每年11月第4個星期四，今年感恩節是11月26日。每年感恩節前後都會有過百萬人次乘坐飛機出行，專家擔憂節日慶祝進一步加劇疫情。

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