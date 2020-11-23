新冠肺炎︱馬斯克威脅加州政府成功？Tesla工廠獲豁免宵禁令限制

考量新型冠狀病毒疫情進入秋冬季之後有加劇趨勢，美國加州州長日前頒布N-33-20號行政命令，為保障人民的健康安全將實行嚴格宵禁，要求加州民眾自美國西岸時間11月21日起至12月21日的每晚10點至隔天凌晨5點不得外出，但排除了對地方經濟和國家安全相關的工作，其中包括特斯拉（Tesla）位於加州佛利蒙（Fremont）工廠的產線員工，因而被視作為特斯拉大開方便之門，以維持工廠產線的產能不中斷。

由於在上半年新冠疫情肆虐之時，加州的禁足令（stay-home order）讓特斯拉工廠遲遲無法復工恢復產能，因此當時特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）威脅要將總部和工廠遷離加州，強勢要求州政府批准復工，而鬧得沸沸揚揚。因此，近日加州政府頒布新的禁令時，將特斯拉工廠的員工列為必要性員工（essential workers），可見特斯拉對加州經濟的重要性。

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加州公共衛生局（Department of Public Health）特別指出，運輸產品與設備被列為必要性製造產業，因此得以豁免於禁令之外，但與其他同樣獲得豁免的行業，如保全、警備、醫療等，一樣仍需遵守現行衛生安全規範，例如保持適當社交距離、配戴口罩，並且遵守有限度的容積人數等。

即使特斯拉之前曾無視加州禁足令強行復工，連帶造成員工感染新冠病毒的狀況，但加州政府對特斯拉屢次讓步，顯然讓馬斯克已吃定加州政府。特斯拉此次豁免於禁令之外，顯示加州政府擔心特斯拉一旦出走至德州或內華達州，可能將會造成數千人失業而導致加州失業率上升，另一方面也可見加州政府有多希望將特斯拉留在加州生產電動車。

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除了與加州政府槓上，特斯拉近來也有諸多問題產生，例如馬斯克認為單憑個人形象即可為品牌發聲而傳出將解散公關部門、用戶在駕駛過程發生車頂噴飛顯示在趕工組裝下的品質控管問題、以及在中國招回三萬輛懸吊系統可能有問題的Model S和Model Ｘ，甚至在近日公布的美國評鑑雜誌《消費者報告》（Consumer Reports）汽車品牌排名調查中，因Model Y與Model S兩個車型的可靠度降至「低於平均」，而獲得倒數第二的名次、《消費者報告》評比「不推薦」。

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