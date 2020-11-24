加拿大外長談香港及新疆　稱不負責任地對華說狠話是無用

加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）11月23日表示，對中國說狠話是沒用，不會對在華被拘的加拿大公民、人權受害人及倡導者攜帶來實質影響。

2020年8月25日，中國國務委員兼外交部長王毅（右）在羅馬與加拿大外長商鵬飛舉行會談。（Reuters）

他在下議院加拿大-中國關係委員會作證時呼籲，議員們在就中共政策的危險與背信棄義發言時，要想到兩名在中國被拘留的加拿大公民的命運。

商鵬飛在提及中國經濟力量以及它在對抗氣候變化所扮演的中心角色時稱：「對於那些受這種一元觀點所引誘的人，我會這麼說：說狠話是容易的，讓我們繼續醒目行事吧。」

他接着說：「讓我們不要為發表強硬和不負責任言辭所引誘，這些言辭不會為康明凱（Michael Kovrig）及斯帕弗（Michael Spavor）、我們的農民、企業家、人權受害者及倡導者帶來實質的結果。」

商鵬飛稱，加拿大會繼續向北京施壓，以期改善中國人權紀錄，但無意進行不負任地說狠話。他說加拿大會繼續就加國公民被拘，以及香港及新疆受打壓，聯同盟友向中國施壓。

中加關係在加拿大2018年12月1日應美國請求，在温哥華逮捕華為公司副董事長兼首席財務官孟晚舟之後變差。加拿大前外交官康明凱和商人斯帕弗後來在中國被捕，中加關係進一步趨僵。