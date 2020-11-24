美國大選｜拜登提名首位拉丁裔國土安全部長　首位一姐執掌情報界

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的過渡團隊11月23日公布6名重要官職的人選。如果提名獲通過，馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）將會是首位擔任國土安全部長的拉丁裔人士，海恩斯（Avril Haines）則是首位國家出任情報總監的女性。

拜登提名於古巴出生的馬約卡斯擔任國土安全部長。若提名獲參議院通過，他會成為首名拉丁裔及外國出生的國土安全部長。馬約卡斯曾任加州聯邦檢察官，並於前總統奧巴馬（Barack Obama）政府擔任國土安全部副部長。

24日迎來61歲生日的馬約卡斯於夏灣拿（Havana）出生，約一歲左右跟隨家人為了逃離共產政權前往美國，首先來到佛羅里達州，後來遷至加州。他是威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）的合伙人。

馬約卡斯23日在Twitter上指：「在我很小的時候，美國向我和家人提供避難所。」他稱，「現在我獲提名為國土安全部長，負責監察對所有美國人及逃離迫害的人的保護工作，令他們可為自己及心愛的人尋求更好的生活。」

圖為2020年1月14日，美國前副國家安全顧問兼中央情報局前副局長海恩斯於華盛頓出席眾議院外交委員會聽證會。（Getty）

51歲的海恩斯（Avril Haines）則獲提名擔任國家情報總監。海恩斯曾在奧巴馬政府擔任國家安全律師及中央情報局（CIA）副局長。她在拜登過渡團隊的國家安全工作中扮演重要角色。如果提名獲得通過，海恩斯將成為情報機關最高級的女性官員。中央情報局首位女局長哈斯佩爾（Gina Haspel）將向海恩斯匯報。

拜登過渡團隊宣布提名布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿、托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）任美國常駐聯合國代表、沙利文（Jake Sullivan）任國家安全顧問及克里（John Kerry）任氣候總統特使。

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