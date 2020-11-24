美國大選2020｜拜登新團隊人選以專業經驗為依歸　與特朗普成對比

美國總統當選人拜登（Joe Biden）在11月23日，再公布新一批內閣人選。其中包括出任國務卿的布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。外界分析這是顯示拜登團隊的專業穩重，注重經驗的方向，與特朗普（Donald Trump ）的形成對比。

圖為2016年，時任副國務卿布林肯（Antony Blinken）出席演講。布林肯成拜登政府國務卿人選。（Reuters）

拜登最新的內閣人選都是有經驗之人，如布林肯曾任奧巴馬（Barack Obama）年代副國務卿，及時任副總統拜登的國家安全顧問。而蘇利文同任奧巴馬時期的要職，曾主持為伊朗核協議談判舖路，並為推動美國重返亞太的重要角色之一。

而提名出任駐聯合國大使的托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield），同樣有豐富外交事務經驗，包括外交事務總幹事、非洲事務助理國務卿等，是外交部職位最高的非裔女性。

分析指拜登的團隊人選以專業及穩重方向為重，人選雖然不是美國家傳戶曉的政治名人，但都負有相當經驗，與特朗普時期團隊形成對比。後者經常選擇缺乏相關背景經驗的人士加入工作，有經驗的亦可能因不和或其他原因離職。

同時，拜登起用女性及黑人進一步讓團隊更多樣化，與幾乎是清一色白人男性的特朗普內閣團隊有明顯分別。

拜登的新團隊還包括前國務卿克里（John Kerry）擔任氣候特使，並讓他加入國家安全委員會，意味拜登將會視氣候環境轉變為國安政策之一。分析指這是為扭轉特朗普任內推翻的環保及氣候政策，同時為重返巴黎協定作準備。