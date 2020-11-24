【孟晚舟引渡案】加拿大警方取得孟晚舟住所密碼　辯方：侵犯權利

加拿大媒體11月23日報道，據當地皇家騎警隊（RCMP）警官達利瓦爾（Gurvinder Dhaliwal）在法庭作供透露，加拿大警方除了取得華為副董事長孟晚舟的電子裝置密碼，也有她在溫哥華住所的安全密碼。辯方律師指控這是侵犯孟晚舟的權利。

有份參與逮捕孟晚舟行動的警官達利瓦爾，11月23日在法庭上作供表示，有另一名駐守溫哥華機場的警官當時給了他一張紙，上面印有孟晚舟住所的安全密碼，達利瓦爾稱「我完全不知道他是從哪裏得來。」

達利瓦爾在作供時又談到，在孟晚舟2018年12月1日被捕後3天，加拿大皇家騎警隊警官張本（Ben Chang，音譯）發了一封電郵給他，要求他取得孟晚舟電子裝置的序號和識別碼，以交給美國聯邦調查局（FBI）。孟晚舟的代表律師一直要求張本以證人身分出庭，但張本拒絕作供。

根據法庭文件，張本最後寄給FBI有關拘捕孟晚舟的電郵，在他自皇家騎警隊退休後已刪除，張本否認把孟晚舟的電子裝置密碼交給FBI。

目前外界不清楚加拿大警方是否有使用過孟晚舟住所的安全密碼來做什麼事。法國媒體報道，在孟晚舟遭拘留後，她曾致電他人到溫哥華機場取回她的行李，那人之後取得她住家的鑰匙和寫着安全密碼的一張紙。

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