英國政府11月24日開通一個新網站,目的是提醒電子及科技企業,進入中國市場及接受中國投資或會面臨道德、法律及商業風險。

中英關係:英國政府設立新網站,提醒電子及科技企業有關中國市場的風險。圖為11月24日,新網站的頁面(英國政府網站)

新網站的標語為「中國,看見潛力,了解挑戰」(China. See the Potential. Know the Challenge)。路透社24日報道,網站設計成為以電子及科技企業為對象的指引,鼓勵良好訓練及提高他們對潛在問題意識。

網站除了提供實例探究、專業顧問聯繫方式等外,也附有警告字句。在提及道德風險的部分,網站寫有「其中一個風險是,你公司的技術可能會遭用於侵犯人權」。網站強調人臉識別軟件的審查及群眾監視等憂慮。網站亦寫道「在中國,採取法律程序來保護你的知識產權很重要,但你也應該考慮網絡安全」。

數碼及文化部長迪納內奇(Caroline Dinenage)發聲明指:「英國決意要以反映英國價值及考慮到國家安全憂慮的方式來支持企業與中國合作。」