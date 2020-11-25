泰國警方發出傳票指控示威領袖侮辱王室

路透社引述泰國警方消息人士和人權組織報道，警方11月24日向七名示威領袖發出傳票，指控他們侮辱王室，將提出起訴。示威者原定11月25日發起遊行前往王室財產局，要求國王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）放棄控制財產。

「企鵝」巴里（Parit Chiwarak）是其中一名被票控示威領袖。他表示，已經收到被控「冒犯君主罪」和其他罪名的傳票，但指他不害怕。他說：「天花板已經被打破。沒有事情能夠困住我們。」他向路透社表示，這只會向世界暴露出泰國封建制度暴行。

其他被控人士包括人權律師阿依農（Arnon Nampa）和學生領袖帕努薩亞（Panusaya Sithijirawattanakul）。

泰國警方消息人士透露，示威領袖須於11月30日或之前確認收悉就9月19日和20日示威期間言論所發出的傳票。人權律師組織表示，警方已經通知示威領袖的律師。

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示威者原定遊行前往王室財產局。不過警方已經於王室財產局設置圍欄，並計劃部署近6,000警力。示威者決定改為於暹羅商業銀行（Siam Commercial Bank）總部示威，避免與保皇人士等發生衝突。國王擁有銀行逾23%的股份。