【孟晚舟引渡案】警長作供稱上司建議於飛機逮捕孟晚舟

華為副董事長孟晚舟於加拿大的引渡聆訊繼續。加拿大皇家騎警隊警長范德格拉夫（Janice Vander Graaf）11月24日作供，指上司強烈建議於飛機逮捕孟晚舟，並將意見轉達負責行動的警員。

范德格拉夫表示，雖然皇家騎警隊有權於飛機逮捕疑犯，但認為此舉有越權的嫌疑，而且情況沒有如此緊急，因此對建議有保留。雖然她有疑慮，但仍然於孟晚舟被捕前一日將建議轉達警員達利沃爾（Gurvinder Dhaliwal）。

孟晚舟的律師質疑美國聯邦調查局和皇家騎警隊以及邊境服務局合謀，構成「秘密刑事調查」。達利沃爾作供指出，不記得跟范德格拉夫說過孟晚舟電子裝置的敏感資料將交給美國。辯方律師質問達利沃爾有關他上司寫的便條，提到達利沃爾知悉同事已經將孟晚舟電子裝置的序號和SIM卡號碼交給美國。被問到是否同意孟晚舟的序號是個人資料，需要進一步授權才能記下，達利沃爾回答指當時沒有想到。

達利沃爾同日也被問到是否知道孟晚舟受到美國聯邦調查局監視，他指根據紀錄，似乎有人知道孟晚舟遭監視。辯方律師提到，如果皇家騎警隊於孟晚舟下機時立即進行拘捕，而不是遭邊境服務局扣查，她將獲告知面臨的控罪和接觸律師的權利。達利沃爾表示同意，但形容是假設的情況。

孟晚舟兩年前於溫哥華機場首先被邊境服務局扣查三小時，期間被沒收電子裝置和索取密碼。華為律師稱美國和加拿大利用邊境服務局的額外調查權力，於無律師在場的情況審問孟晚舟，皇家騎警隊後來才按照美國逮捕令以銀行詐欺的罪名拘捕她。