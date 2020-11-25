美國道指升破3萬點　美媒：為拜登舉辦歡迎派對

美國道瓊斯工業平均指數11月24日首次突破30000點關口。美國總統特朗普（Donald Trump）當天也突然召開記者會談股市，不過美國媒體則稱，股市的強勁表現是因為拜登（Joe Biden）當選。

紐約股市三大股指11月24日高開高走，其中道瓊斯工業平均指數首次突破30000點整數關口。特朗普當天十分高興，在白宮召開簡短記者會談此事，他的女兒兼顧問伊萬卡（Ivanka Trump）也在Twitter發文稱「道瓊斯工業平均指數首次突破30000點！祝賀美國！」

Dow Jones Industrial Average hits 30,000 for the first time ever!



Congratulations America! 🇺🇸 pic.twitter.com/pQFRdxaIHL — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 24, 2020

雖然特朗普認為這一切發生在他的任期裏，是他的功勞，但是美媒卻潑冷水。《紐約時報》11月24日的報道認為，股市在為拜登舉辦歡迎派對。

報道稱，在特朗普政府實際上承認拜登當選總統一天之後，投資者11月24日將兩個主要股市指數推至歷史最高水平，顯示他們鬆一口氣。報道稱，這是給拜登舉辦一場歡迎派對，但投資者真正歡迎的是不確定性的結束，當選總統拜登誓言要推動更多刺激措施來提振經濟。他挑選的財政部長耶倫（Janet L. Yellen）在擔任美聯儲主席時就已廣為人知。幾種新冠肺炎（COVID-19）候選疫苗意味着，在未來幾個月疫情可能得到控制。

投資管理公司Invesco的首席全球市場策略師胡珀（Kristina Hooper）表示：「我們有巨大的確定性，我們幾個月還沒有。」道富環球投資顧問的首席投資策略師阿隆（Michael Arone）表示：「拜登政府很可能由分裂的國會和保守的最高法院所領導，因此這可能會消除一些最極端的政策，無論是右翼還是左翼。因此，市場正在為此慶祝。」

《紐約時報》指出，股市似乎也在歡迎在未來的拜登政府主政下，政治回歸將正常。同時，耶倫將被拜登提名為財政部長的消息也讓市場感到放心。她是華爾街的知名人物，因2014年至2018年擔任美聯儲主席期間的穩定領導力而備受尊敬。