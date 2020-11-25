美國大選2020｜拜登：特朗普政府已經接觸過渡團隊

美國大選2020｜美國聯邦政府正式啟動過渡程序。總統當選人拜登（Joe Biden）11月24日接受全國廣播公司（NBC）訪問時透露，總統特朗普（Donald Trump）的政府已經接觸過渡團隊，形容舉動「真誠」（sincere）。

拜登表示，特朗普政府官員已經開始着手為他索取總統每日簡報，雙方着手安排與白宮的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）抗疫小組會面，並且研究如何分發和接種疫苗。他認為，進度不會如以往想像般落後。並形容特朗普政府的舉動「真誠」，沒有一點不情願。

拜登透露，自從獲推算勝選以來，未有直接和特朗普交談。對於新政府班底不乏前總統奧巴馬（Barack Obama）的官員，拜登指他的政府不會是「奧巴馬第三屆政府」，因為特朗普任內世界已經變了很多。

應對疫情是拜登政府的首要任務。他表示，任內首百日將透過國會推行移民改革和疫情紓困措施，為逾1,100萬無證的人提供獲得公民身份的途徑，並推翻部份他認為有害的行政命令。他強調，不會利用司法部調查特朗普。