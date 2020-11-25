【中日關係】王毅首次會晤菅義偉　雙方談及釣魚台問題

中國外長王毅11月25日繼續訪問日本行程，他首次與日本首相菅義偉會晤。

共同社11月25日報道，菅義偉11月25日與中國外長王毅的會談中表示「穩定的日中關係不僅對兩國，對國際社會而言也十分重要。希望共同負起責任。」據報道指，日本政府相關人士透露菅義偉在與王毅的會談中，就中國公務船多次在釣魚台（日方稱尖閣諸島）周邊海域航行表達關切。

菅義偉和王毅會晤，雙方全程戴口罩（點擊圖集瀏覽）：

轉達習近平口信

王毅在會晤後對媒體透露稱，向菅義偉傳達了中國國家主席習近平的口信，內容是呼籲就應對新冠肺炎開展合作及支持舉辦東京奧運會。針對兩國的島嶼爭端，王毅對媒體表示，希望日本採取措施使該問題不會影響兩國的發展。

菅義偉2020年9月份才正式上台。10月26日，菅義偉在國會發表就任後的首次施政演說，在提及外交政策時，他表示日中兩國之間的穩定關係至關重要，希望利用高層交流機會，在共同課題上開展合作。

王毅11月24日抵達日本，當天他會晤日本外相茂木敏充，兩人還舉行了聯合記者會。王毅在記者會上透露了雙方會晤的內容。王毅說，雙方就中日關係以及共同關心的國際地區問題進行了坦誠深入溝通，並達成一系列共識。

王毅和茂木敏充會晤，點擊圖集瀏覽：