【通俄門】特朗普正式赦免美國前國家安全顧問弗林

美國總統特朗普（Donald Trump）11月25日宣布赦免前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）。弗林曾承認在涉及2016年總統選舉的通俄醜聞調查中，對聯邦調查局（FBI）說謊。

That』s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

特朗普發推文說：「我很榮幸地宣布弗林上將已獲得全面赦免。恭喜弗林和他美好的家庭，我知道你現在將有一個真正美好的感恩節！」

特朗普此舉是上任以來最引人注目的一次特赦。弗林曾在2017年承認在特朗普上任前數周、他與俄羅斯駐美國大使交談一事上，他有對美國聯邦調查局（FBI）說謊弗林他試圖撤銷認罪協議，指控檢察官侵犯他的權利，並誘騙他達成認罪協議。他的判決被推遲了好幾次。

弗林是任特朗普的第一位國家安全顧問，但他2017年上任24天後，總統解僱了他。弗林與當時的俄國駐美國大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）的接觸引發爭議。在特朗普就任總統前數周內，弗林已與基斯利亞克有互動。

「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）對俄羅斯干預2016年美國大選以勝特朗普當選的調查中，弗林是數名認罪或被判有罪的特朗普前助手之一。俄羅斯否認出手干預大選。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）稱，總統赦免弗林，是因他從來不應被控。她也稱此舉是終結「針對一名無辜男子不懈的、黨派的追趕。」不過白宮沒有提供任何弗林是無辜的證據。

除了弗林，特朗普富爭議的赦免亦包括「放生」被指在阿富汗犯下戰爭罪的軍隊人員，以及有「全美最嚴厲警長」之稱的亞利桑那州前警長阿爾帕約（Joe Arpaio）。特朗普在2017年8月這麼做惹來外界批評，指他支持種族歧視。