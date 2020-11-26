路透社：鴻海擬把部分iPad與Mac生產線從中國移至越南

路透社11月26日引述消息人士報道，蘋果產品的主要代工廠商鴻海（Foxconn）計劃把部分Mac電腦及iPad生產線移出中國，新的生產基地將落腳在越南，這將是鴻海首次在中國以外生產iPad。

路透社報道，鴻海公司計劃把部分Mac電腦及iPad生產線移出中國。圖為2016年在美國一間蘋果專門店內（Getty）

報道表示，新生產基地位於越南東北部北江省，鴻海亦已公告斥資2.7億美元成立新公司FuKang Technology Company Limited，為布局及擴建工廠做準備，消息人士稱「Mac及iPad規劃明年上半年投產」，目前未知鴻海會把多少產能從中國移至越南。

報道稱，鴻海在越南北江廠區除了生產從中國移出的部分Mac及iPad產品之外，也將組裝Sony電視及鍵盤等相關零件。消息人士提到Sony電視預計在2020年底、明年初開始組裝。

消息人士表示是「品牌廠要求分散。」他指供應鏈就要動起來，這應該是美國政府的策略。消息人士又提到，鴻海之前與和碩計劃在墨西哥開設新工廠，今年7月鴻海也計劃投資10億美元在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化布局。

鴻海回應稱，鴻海一向不評論任何有關既有以及潛在客戶、產品、供應鏈夥伴之市場傳言，蘋果公司暫未回應。Sony則拒絕評論。

路透社報道稱，中美貿易戰開打後，基於客戶要求分散在中國的生產線，越南成為許多企業在中國之外的首選製造地，尤其今年中美關係日益惡化，包括鴻海等代工商都必需提供兩套供應鏈服務“G2”兩個市場。