【新冠肺炎】瑞典疫情向王室蔓延　王子伉儷確診

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瑞典王室周四（26日）表示，卡爾菲利普王子（Prince Carl Philip）及妻子索菲婭王妃（Princess Sofia）確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，兩人正在自我隔離。

41歲的卡爾菲利普王子是瑞典國王卡爾十六世（King Carl XVI Gustaf）與西爾維亞王后（Queen Silvia）的兒子。王室聲明表示，卡爾菲利普王子及35歲妻子索菲婭王妃出現輕微感冒症狀，正與2名幼子於首都斯德哥爾摩的家中隔離；為預防起見，國王夫婦、皇儲維多利亞公主（Princess Victoria）和夫婿丹尼爾親王（Prince Daniel）將全部接受病毒檢測。

瑞典小《晚報》（Aftonbladet）報道，王室成員上周齊聚王后兄弟的喪禮，但所有人出席前全都經過病毒檢測且結果均為陰性。

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瑞典爆發疫情初期，索菲婭王妃便加入位於斯德哥爾摩的蘇菲亞赫美醫院（Sophiahemmet hospital）協助抗疫，並以義工身份作出貢獻。

截至周四，瑞典累計236,355宗確診個案，共6,622人不治。

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