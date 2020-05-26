瑞典染疫死亡人數破4,000　前首席流行病學家認錯：應早點封城

在所有發達國家中，只有瑞典一直不採用「封鎖」措施，但隨着該國死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）人數已超4,000人，這個做法受到批評。

瑞典前首席流行病學家林德（Annika Linde）向英國《觀察家報》表示，她現在相信政府部門應在疫情早期階段實施更嚴格的限制措施，以讓疫情得以控制。

林德2005年至2013年擔任瑞典首席流行病學家，負責過政府對豬流感以及嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）的應對工作。

她終於打破沉默，對繼任者蒂格內爾（Anders Tegnell）防疫手法表示支持。她之所以改變看法，是因為瑞典的死亡人數相對於鄰國丹麥、挪威和芬蘭為高。

有研究人員批評過瑞典的抗疫手法，指其企圖藉此建立群體免疫，但政府否認以「群體免疫」為目標。除此之外，瑞典另一項保護長者與弱勢群體的防疫策略也已告失敗。

林德說：「若我們很早就進行封鎖，在那段時間，我們應能向弱勢群體提供必要的保護。」72歲的她已在半隔離狀態中度過2個多月。

她亦指出瑞典的做法之所以失敗，部分原因在於政府部門不願根據流感大流行的經驗，採取預先準備的策略對付SARS-CoV-2病毒。