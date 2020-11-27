土耳其四年前流產政變　337名被告遭判囚終身

土耳其四年前政變失敗，未能推翻總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。根據法新社取得的法院文件指，法院11月26日判處337名軍人和平民終身監禁。阿納多盧通訊社報道，其中291人不得假釋，包括最少25名戰鬥機飛行員。

475名被告包括首都安卡拉郊區阿肯哲（Akinci）空軍基地的將領和戰鬥機飛行員。他們被控策劃政變和轟炸主要政府建築物，包括國會。事件造成約250人死亡，數以千計的人受傷。約30名策動政變的人被殺。

圖為2016年7月16日，土耳其伊斯坦布爾政變失敗後有警察站於武裝車輛。（Reuters）

法院裁定4名平民罪名成立，包括危害國家、試圖殺害總統和77項謀殺罪，判處終身監禁，不得假釋。另外15名軍官被判同樣刑期。他們全部都要為9名被槍殺和68名被炸死的人負責。另外318人同樣被判終身監禁。70名被告獲裁定無罪，其他被告被判監禁6至16年。

法院指出，遭政府指控策劃政變的居倫（Fethullah Gülen）和另外四名仍然在逃的被告應該另外進行審訊。土耳其執政黨歡迎裁決。預計被告將提出上訴。