【新聞教室】為何美軍撤退即被炸　庫爾德與土耳其的長期衝突

美國從敘利亞撤軍，土耳其隨即向敘利亞北部，庫爾德人聚居的地方發動攻勢。外界視美軍的舉動是給予土耳其出兵敘利亞開綠燈，是背棄庫爾德盟友的舉動。庫爾德是什麼，為何會成為這次事件中被攻擊的對象？

從土耳其邊境城市，可見敘利亞東北部正爆發戰事，濃煙升至半空。（路透社）

庫爾德族與土耳其

庫爾德族是生活在中東地區的遊牧民族，主要居住在跨越土耳其、伊拉克、伊朗、敘利亞等邊界的山區。儘管他們被歸類少數族裔，但當地近3000萬人的庫爾德族人，有着自己獨特的文化、語言和風俗，是中東繼阿拉伯、突厥和波斯族後的第四大民族

至第一次世界大戰之前，庫爾德族過着遊牧民族的生活，直至奧斯曼帝國（Ottoman Empire）解體後，庫爾德族再度流離失所。20世紀初，庫爾德人開始致力建立被稱為庫德斯坦的國家，但遭到土耳其的反對及壓制，包括廢除庫爾德語、拒絕承認庫爾德人存在、建立殖民區驅趕不願意融入土耳其生活圈的庫爾德人等，把他們趕離居住數千年的土地。

有庫爾德人在希臘發起示威，反對土耳其向敘利亞東北部發動攻勢。（路透社）

激烈抗爭導致多年衝突

但土耳其化的力量持續遇上阻力，至1980年中葉達至高鋒，當地建立的庫爾德工人黨（PKK）變得激進，開始以武力及恐怖襲擊方式對抗土耳其壓迫統治，雙方長達30年的衝突令雙方關係愈趨惡劣。

儘管2000年初雙方態度一度軟化，但2016年土耳其政變失敗，總統埃爾多安借整肅為由進一步打壓庫爾德人。親庫爾德人的媒體部門被關閉，超過1萬名教師因涉嫌與庫爾德工人黨有關而被解僱或停職，庫爾德人市長被強制更迭。

土耳其政府視庫爾德人在靠近土耳其邊境、敘利亞東北部的強大勢力為眼中釘。但自2014年極端ISIS組織崛起，對多國造成威脅，美國決定借庫爾德人的力量對抗敘利亞ISIS勢力，土耳其一直無法伸手進一步驅逐庫爾德人。

土耳其進攻敘利亞目的有兩個：第一是驅趕庫爾德人離開邊界，第二是利用邊界地區重新安置約200萬名敘利亞難民。美國從敘利亞撤軍，造就了大好機會。