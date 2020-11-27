法國三名警察涉毆打黑人　內政部下令停職接受調查

法國巴黎一名黑人音樂製作人被多名警察毆打。有新聞網站披露閉路電視片段，顯示三名警察用警棍打事主，並使用催淚氣體。內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）11月26日表示，已經下令涉事警員停職接受調查。

新聞網站Loopsider最先公開事發片段。音樂製作人Michel Zecler 11月21日於第17區的音樂錄音室附近走過，期間沒有戴口罩，違反防疫措施。他看到警車後就走進錄音室，避免遭罰款。兩名軍裝和一名便衣警員跟隨他走進錄音室，並毆打他。

Zecler向美聯社透露，警員多次侮辱他，包括使用涉種族歧視的言詞。他的頭部、前臂和腳部受傷。他表示，仍然不知道為什麼警察要拘捕他。根據他的律師阿里（Hafida El Ali）所指，Zecler曾問他們想做什麼，是不是要檢查身份證，他們沒有停止毆打Zecler，片段顯示的暴力行為維持12分鐘。

阿里表示，警員曾要求增援，並走到外面，然後向錄音室內投擲催淚彈，要裏面的人出來，九名原本於錄音室的人被帶到外面，他們同樣被打。直到有警察發生被拍下過程，暴力才停止。

Zecler後來被警察拘留。但檢察部門指，已經撤銷對Zecler訴訟程序。《巴黎人報》引述警員的書面紀錄指，他們留意到Zecler是因為他沒有戴口罩，而且他看來「緊張」，散發「強烈的毒品氣味」。事主律師強調，事主無使用任何暴力。

音樂製作人Michel Zecler 11月21日於法國巴黎被警察毆打，頭部受傷。（美聯社）

法國足球國家隊成員基沙文（Antoine Griezmann）和麥巴比（Kylian Mbappe）分別開腔抨擊警暴事件。麥巴比形容是不可接受的暴力行為。

法國政府計劃推出新法，禁止於指定情況流傳警察的相片，引起新聞機構等反對，認為將有更多警暴事件因此未能揭發。總理辦公室表示，將成立委員會修訂法案。巴黎警察本周亦被指清理移民營時毆打示威者而引起抨擊。