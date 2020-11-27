美國議員呼籲拜登　選擇華裔Katherine Tai擔任貿易代表

美國總統當選人拜登（Joe Biden）料在數天內組建其內閣經濟團隊，有國會議員向他聯署，呼籲他選擇眾議院籌款委員會（Ways and Means Committee）首席貿易法律顧問、美籍華人Katherine Tai（暫譯：凱瑟琳・戴）為下任美國貿易代表。

美國政治新聞網站Politico引述4名國會山莊職員及一名資深律師稱，數名跨當派議員已在與拜登過渡團隊進行對話時，建議她出任下貿易代表。

身為聯邦參議院財政委員會成員的俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）在一份聲明中稱她是「最勝任這工作的人」。

布朗稱凱瑟琳・戴在2019年與特朗普政府協商《美墨加協定》（USMCA）中扮演關鍵角色，確保勞工待遇獲真正改善。

圖為美中貿易委員會網站上發布凱瑟琳・戴的照片。（美中貿易委員會）

Politico引述一有份參與討論的國會議員稱，溫和派民主黨人及一些共和黨人也支持她。她在貿易議題上的工作，在一些民主黨重要選區中，也獲得包括商界領袖及工會的讚賞。

本是律師的凱瑟琳・戴曾在耶魯大學及哈佛大學求學，能說流利普通話，亦曾在中國廣州的大學教過2年英語。她在2011年至2014年在美國貿易代表署主管中國貿易執法，並向世界貿易組織（WTO）提出違反貿易規則的訴訟。

美國貿易代表一職有時會被稱為「貿易沙皇」（trade czar）。根據美國國務院國際信息局（全球公共事務局）管理的ShareAmerica網站，美國貿易代表辦公室屬於總統辦事機構的一部分，並不屬於內閣15個部之一。美國貿易代表辦公室最高官員是「美國貿易代表」，這職位被視為與聯邦部長同級，負責推行美國的貿易政策。現任美國貿易代表是萊特希澤（Robert Lighthizer）。