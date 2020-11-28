【美國大選】特朗普團隊挑戰賓夕法尼亞州大選結果　法院裁定敗訴

美國大選結束接近一個月，關於總統大選的爭議持續，當地聯邦上訴法院11月27日駁回總統特朗普（Donald Trump）競選團隊阻止拜登（Joe Biden）勝出賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的要求，令特朗普推翻選舉結果的希望再度落空。

賓夕法尼亞州選舉委員會認證拜登在當地勝出，奪得20張選舉人票，不過特朗普競選團隊較早時則入稟法院，指當地選舉官員處理郵寄選票方式不一，要求頒令暫停認證選舉結果，但法官當時指有關指控純屬推測和牽強，因此駁回訴訟，並指自己沒有權力禠奪民眾的投票權。

特朗普競選團隊其後上訴，質疑法官的裁決。美國第三巡迴上訴法院的三人法官小組27日頒下21頁判詞，指特朗普競選團隊的指控並沒有提供任何證據，所以裁定維持原判。而特朗普方面之後表示有意上訴至最高法院。

特朗普至今拒絕承認落敗，惟他在26日曾稱，假如選舉人委員會確認拜登勝選，自己就會離開白宮。而在上訴法院駁回訴訟後，他在Twitter轉載保守派傳媒新聞極限（Newsmax）一段關於內華達州（Nevada）涉嫌出現選舉舞弊的片段。