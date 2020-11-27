美國大選2020｜特朗普：如果選舉人團投票給拜登　自己會離開白宮

美國總統特朗普（Donald Trump）11月26日表示，如果選舉人團投票給拜登（Joe Biden）選出對方擔任總統，自己就會離開白宮。不過他指，按照目前情況，難以就此承認落敗，也拒絕回應會否出席拜登的就職典禮。

特朗普26日在白宮發表感恩節講話，向美軍致謝後談及大選一事。選舉人團會在12月14日舉行會議，投票選出總統。根據各州份的認證及傳媒推斷，特朗普取得232張選舉人票，落後拜登的306票。

特朗普認為，從現在到1月20日新任總統就職期間，很多事情將會發生。他聲稱揭發了大量舞弊情況，形容美國如同第三世界國家。

圖為2020年11月26日，美國總統特朗普於白宮發言。（Getty Images）

特朗普在公眾投票中亦落後拜登超過600萬票，他在同日較早時於Twitter留言，稱看過計票之後，認為拜登沒可能取得8000萬張選票，因此批評選舉欺詐。不過有關帖文隨即被Twitter標籤，指言論出現爭議。

Just saw the vote tabulations. There is NO WAY Biden got 80,000,000 votes!!! This was a 100% RIGGED ELECTION. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 26, 2020

另外特朗普與美軍人員通話時，亦談及新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，他表示疫苗最快在下周交付，並會優先提供予前線工作人員、醫護人員及長者。