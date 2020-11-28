【英國脫歐】英歐恢復面對面談判　英媒：歐盟有意於捕魚權讓步

距離脫歐過渡期限結束只有五周，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）11月27日前往英國，恢復面對面談判。歐盟和英國分別表示，雙方對貿易協議仍然有重大分歧。英國《電訊報》報道，歐盟有意於捕魚權讓步。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）向記者表示，雙方明顯有實際和重要的分歧有待彌合，認為能否達成協議很大程度取決於歐盟。英國脱歐事務首席談判代表弗羅斯特（David Frost）指，雖然已經很遲，但仍然有機會達成協議。

巴尼耶表示，同樣的重大分歧依然存在。路透社引述一名歐盟外交官員指，只剩餘數日進行談判，雙方對公平競爭的環境、管治和漁業的分歧仍然很大。他指出，如果倫敦未能迅速作出必需的決定，將不可能達成協議。

圖為2020年11月27日，歐盟首席談判代表巴尼耶抵達英國倫敦的聖潘克勒斯車站，準備繼續進行脫歐談判。（Getty Images）

愛爾蘭廣播電視台（RTE）報道，巴尼耶計劃向英國提出讓步，歸還15至18%歐盟漁船於英國水域的捕魚限額。不過英國《太陽報》報道，英國不會接納歐盟的建議。《電訊報》後來報道，歐盟打算正式承認英國對英國水域的主權，並接受英國提出的捕魚權過渡期方案，2021年1月1日起實施，但未知持續的時間和執行的詳情。