韓國：朝鮮因匯率暴跌　處決平壤知名貨幣兌換商

朝鮮傳出因擔心疫情而下令首都平壤封城，甚至為此對人處以極刑。韓國國家情報院稱朝鮮領袖金正恩下令處死至少2人。自疫情在2020年初在全球多處肆虐以來，平壤政府一直對外表示，境內沒有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案。

韓國《朝鮮日報》網站11月27日稱，韓國國會情報委員會在野黨幹事、國民之力議員Ha Tae-keung（音譯：河泰卿）11月27日在國情院待解議案報告結束後對記者稱，被處決的人包括平壤的知名貨幣兌換商。主要由脫北者營運的韓媒Daily NK稱，朝鮮圜兌美元1個月以來貶值20%。

美聯社27日引述在韓朝鮮監察組織稱，朝鮮圜兌美元匯率近期暴跌，是朝中邊境因發生走私而關閉，人們愈難找到可以使用外幣的地方。

另一名被處死的朝鮮人是官員，此人8月觸犯新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫守則，從外地帶貨進入朝鮮。河泰卿稱：「在（如上所述朝鮮情況愈發惡劣的）三重障礙下，朝鮮強調當前的局面為危機，而且強調危機的用詞也愈來愈激進」，「核心幹部如果不履行防疫規定，就會遭到處罰，甚至被處刑。」

朝鮮因擔心疫情，已禁止們在朝鮮海域捕撈和產鹽，以防新型冠狀病毒污染海水。

河泰卿稱國情院當天指出，封城措施從本月1日開始，20日平壤「封城」，此外前在11月6日，南浦已封鎖。

朝鮮除了因應疫情傳出推出以上舉措，金正恩政府亦下令海外的外交官避免做出任何會觸怒美國的舉動，因擔心美國民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）會對朝鮮有新的應對方式。

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