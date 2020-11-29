法國民眾發起示威　抗議警暴及保護警察身份法案

法國全國各地在11月28日都有民眾上街示威，抗議當地的警暴問題和一項禁止惡意發布警員照片或影片的法案。

在首都巴黎，數萬名民眾在共和國廣場及附近街道聚集，當中包括傳媒界人士、傳理系學生、移民權利組織和不同政治派別等。他們手持法國國旗和標語，抗議警暴、保障新聞自由、要求內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）下台及撤回具爭議的整體安全法等。

巴黎的示威大致和平進行，但有一小批示威者破壞商戶玻璃和縱火燒車，消防員短時間內撲滅火勢。另外亦有示威者向警方投擲煙花，對方施放催淚彈和震撼彈，並出動水炮車驅散在巴士底廣場（Place de la Bastille）聚集的示威者。

巴黎11月28日有大批民眾示威，抗議警暴及具爭議的法案，一名示威者手持標語，指內政部長及巴黎警察首長是病毒。（AP）

引起今次示威的導火線，源於黑人音樂製作人澤克勒（Michel Zecler）21日於第17區的音樂錄音室附近走過，期間沒有戴口罩，違反防疫措施。他看到警車後就走進錄音室，避免遭罰款。兩名軍裝和一名便衣警員跟隨他走進錄音室，並毆打對方。

片段曝光後引起全國譁然，總統馬克龍（Emmanuel Macron）譴責涉事警員的行為，並指政府將尋找方法恢復公眾對警隊的信心。

另外國民議會日前通過整體安全法草案，其中第24條法案規定，倘若民眾帶着損害警員的身心健康為目的而發布警員相片，最高可判處1年監禁和4.5萬歐元罰款。不過有聲音批評該法案違反基本公眾自由，令民眾或傳媒無法拍到警暴情況，亦令像澤克勒的遭遇無法曝光。

面對公眾的批判聲音，總理卡斯泰（Jean Castex）27日表示，成立一個委員會重新擬定有關法案，並預計在明年初公布新內容。