伊朗核彈之父遭暗殺　外長用中文譴責事件是公然挑戰國際法

伊朗一名重要的核科學家11月27日遭暗殺，伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）11月28日在Twitter用中文、俄文以及英文譴責事件。

扎里夫首先用中文寫道：「恐怖分子暗殺了又一名伊朗傑出科學家。懦弱的暗殺，是對國際法和國際規則的公然挑戰，是對人道和道德原則的踐踏，國際社會有責任阻止這樣的行徑。為維護地區和世界的和平穩定，伊朗一直處在反恐鬥爭最前沿。我們呼籲國際社會譴責國家恐怖主義，共同反對加劇地區緊張局勢的冒險主義。」

恐怖分子暗殺了又一名伊朗傑出科學家。懦弱的暗殺，是對國際法和國際規則的公然挑戰，是對人道和道德原則的踐踏，國際社會有責任阻止這樣的行徑。

為維護地區和世界的和平穩定，伊朗一直處在反恐鬥爭最前沿。

我們呼籲國際社會譴責國家恐怖主義，共同反對加劇地區緊張局勢的冒險主義。 — Javad Zarif (@JZarif) November 28, 2020

隨後，扎里夫又用俄文以及英文譴責事件，內容與中文大意相同。他在英文推文中寫道，「對我們的科學家施以恐怖襲擊是毫無疑問地由恐怖政權設計和策劃的，並由犯罪同謀執行。可恥的是，有些人拒絕反對恐怖主義，躲在呼籲克制的人後面。有罪不罰為恐怖主義政權帶有侵略性的DNA壯膽。」

Terror attack on our scientist was indubitably designed & planned by a terrorist regime & executed by criminal accomplices.

Shameful that some refuse to stand against terrorism and hide behind calls for restraint.

Impunity emboldens a terrorist regime with aggression in its DNA. — Javad Zarif (@JZarif) November 28, 2020

事件發生於首都德黑蘭（Tehran）以東一個城鎮，首席核子科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）乘坐的車輛遭到襲擊，有目擊者稱聽到巨響和槍聲。報道指他和多名保鏢受傷送院，惟法克里扎德其後證實不治。