伊朗核科學家遇刺　最高精神領袖揚言報復

伊朗首席核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日在首都德黑蘭（Tehran）附近遭暗殺身亡，最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）揚言會向行兇者及幕後黑手採取報復行動。

哈梅內伊形容，法克里扎德是伊朗重要和出色的核子及國防科學家，並指伊朗的首要工作是向兇手及在背後策劃的勢力採取嚴厲懲罰，但沒有說明誰是報復目標。他同時強調，伊朗的核計劃不會因為法克里扎德之死而停步。

總統魯哈尼（Hassan Rouhani）同日較早時則將事件矛頭指向以色列，稱會在適當時間作出回應，指伊朗人民是明智的，不會跌落以色列的陷阱。外長扎里夫（Javad Zarif）於Twitter留言，表示襲擊是由一個恐怖主義國家策動，並由罪犯隨從執行。他批評一些國家拒絕向恐怖主義說不，而是只呼籲克制。

這宗行刺事件令中東局勢進一步緊張，德國外交部敦促各方保持克制，並應以談判方式解決伊朗核問題，發言人稱「在美國下一任總統拜登（Joe Biden）就職的前幾周，重要的是保留與伊朗進行談判的餘地，這樣有關伊朗核項目的爭端就可以通過談判解決。因此敦促各方不要採取任何可能導致局勢進一步升級的步驟。」

另外在法克里扎德死訊傳出後數小時，美國國防部宣布將尼米茲號航空母艦（USS Nimitz，CVN-68）調回中東，指理由是美軍縮減在阿富汗和伊拉克的部署後，華府需慎重在區內部署額外防衛能力，以應對任何突發情況。