美國大選｜巴西總統暫不承認拜登勝選　「要多等一會」

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）周日（29日）表示，暫時不會承認美國民主黨候選人拜登（Joe Biden）成為當選總統，因為有消息指今次選舉涉嫌欺詐。

作為美國總統特朗普的堅定盟友，博索納羅此前曾指責拜登在競選期間發佈關於巴西政府對亞馬遜叢林治理的負面言論並且截至目前沒有承認拜登勝選。（Reuters）

據巴西新聞網站「G1」11月29日報道，巴西總統博爾索納羅當天表示，由於有很多消息來源稱今次美國總統大選存在很多欺詐行為，在他無法得知這些行為是否會改變選舉結果的情況下，因此要稍為多等一會才決定承認哪一方勝選。

報道稱，博爾索納羅藉此對巴西國內選舉程序的可靠性進行了質疑，他表示，對巴西目前採用的電子投票系統抱有懷疑，認為容易造成舞弊，而巴西在2022年總統大選應該恢復紙張選票。

此外，博爾索納羅當天還發表了一些與中國有關的言論，他表示，巴西與中國之間沒有任何問題，兩國互有所需，中國由於受非洲豬瘟疫情等因素影響，需要從巴西進口農產品。報道稱，該番言論是在「他的兒子愛德華多·博爾索納羅（Eduardo Bolsonaro）近期在社交媒體上聲稱華為是中國間諜」這一背景下做出的，此事某程度上對巴西與中國的外交關係構成了挑戰。