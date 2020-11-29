美國大選｜賓州最高法院駁回訴訟　容許當局確認拜登勝選

美國大選結束近一個月，總統特朗普（Donald Trump）仍拒絕承認敗選，並發在多州發起訴訟案，企圖推翻選舉結果。賓夕法尼亞州最高法院11月28日再駁回共和黨入稟，要求拒絕確認拜登（Joe Biden）勝選的訴訟。

圖為11月27日，美國維珍尼亞特朗普高爾夫球俱樂部。特朗普在敗選後連日多次前往高爾夫球場消遣。（Getty）

訴訟由共和黨眾議員麥凱利（Mike Kelly）及其他共和黨員發起，要求賓州當局剔除計算缺席郵寄投票，並拒絕確認拜登勝選。賓州最高法院7名法官一致裁決駁回有關訴訟。

法院指出賓州已在一年前確認缺席投票程序，原告人在大選結束以後才提出申訴已經太遲。

有關判決同時撤回地方法院早前裁決暫緩賓州當局確認拜登勝選的決定。賓州24日確認拜登勝選，獲得20張選舉人票，但在25日賓州中級上訴法院一度判決指要暫緩當局確認程序，28日的最高法院裁決撤回了有關決定。

這是特朗普及其共和黨友與支持者，近日連串針對大選進行訴訟的又一敗仗。特朗普自大選以後已接連針對大選發起多番訴訟，至今已連輸超過30多宗。

特朗普另一場同在賓州的訴訟案，在27日遭第三巡迴上訴法院駁回。訴訟指責民主黨在大選中舞弊，要求撤回拜登勝選確認，但被法院判指指控毫無根據，予以駁回。