英媒：美國擬把中芯國際和中海油列黑名單

英國傳媒11月29日引述消息稱，美國政府準備將中芯國際和中海油列入指稱的中國軍方公司黑名單，將限制這兩家企業與美國投資者的聯繫。共有4家中國企業上了黑名單。

中海油是中國主要的國有石化企業之一，如果消息屬實，該企業將遭受一定的打擊。（Getty）

據英國路透社報道，有消息稱，美國政府準備將中國最大晶片製造商中芯國際和中國海洋石油天然氣生產商中海油列入指稱的中國軍方公司黑名單，此舉將在拜登（Joe Biden）執政前加劇美國與中國之間的緊張關係。

路透社11月早些時候曾報道稱，美國國防部計劃再指定4家中國企業為中國軍方所有或控制的企業，使受影響的中國企業數量達到35家。

這份文件和3名消息人士稱，名單上的中國企業包括中國建築科技有限公司和中國國際工程諮詢有限公司，以及中芯國際和中國海洋石油總公司。

目前還不清楚這份新的名單將於何時在《聯邦政府紀事》（Federal Register）中公布。

美國國防部尚未對上述消息回應。

報道指出，美國此舉以及類似的政策被視為試圖鞏固即將離任的共和黨總統特朗普（Donald Trump）對中國強硬的傳統，並在國會兩黨反華情緒高漲之際，迫使即將上任的民主黨人拜登對北京採取強硬立場。

路透社上周曾報道稱，特朗普政府即將宣布89家中國航天和其他企業與中國軍方有聯繫，將限制上述企業購買一系列美國產品和技術。