英媒：特朗普下台前計劃再將89家中企列入黑名單

雖然美國總統特朗普（Donald Trump）輸掉了大選，2021年1月20日會正式卸任，但是他計劃進一步打擊中國。英媒稱特朗普計劃再製裁89家中國企業。

特朗普下台前將加碼打擊中國。（Getty）

路透社11月23日發佈獨家報道稱，根據路透看到的一份草案，特朗普政府正接近宣布89家中國航天及其他領域的企業與軍方有關係，將限制它們採購美國一系列產品及技術。如果這份名單公布，可能導致中國與美國貿易關係更加緊張，同時對那些向中國出售民用航空零組件的美國企業及其他產業造成衝擊。美國商務部的一名發言人不予置評，該名單由商務部制定。

報道指出，名單上包括中國商用飛機有限責任公司（Commercial Aircraft Corp of China Ltd.）、中國航空工業集團有限公司（Aviation Industry Corporation of China）及其10家關聯實體。中國商飛是帶頭中國與波音和空巴展開競爭的企業。這份名單包括在一項規則草案之中。該規則用於確定美國認為是「軍方終端用戶」的中國和俄羅斯公司，如果被認定為這類用戶，則美國供應商必須要獲得許可，才能將範圍很廣的商用產品賣給它們。根據該規則，申請許可被否決的可能性要高於批准。

報道稱，除了這89家中企名單外，草案還列出28家俄羅斯實體，其中包括伊爾庫特工程公司。該公司也計劃以其MC-21飛機打入波音市場。草案稱，這117家企業名單「不是最終版本」，只是「最初版本」。

特朗普改變了中美關係，細數他與習近平的多次會晤（點擊圖集瀏覽）：

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華盛頓貿易律師、前商務部官員沃爾夫（Kevin Wolf）表示，商務部將規則草案分享給了由行業代表組成的技術諮詢委員會，它本應保密。沃爾夫稱，規則和名單可能會修改，但在特朗普政府任下，讓它能生效的時間已經不多了。該規則需要在12月中旬前得到批准並發送到《聯邦公吿》（Federal Register）。