韓國前總統全斗煥損害光州事件死者名譽 　一審判囚8個月緩刑2年

韓國前總統全斗煥因損害「五一八民主運動」犧牲者及遺屬名譽，11月30日被光州地方法院一審宣判，判其入獄8個月，緩刑2年。

現年89歲的全斗煥在2017年出版的回憶錄中指，已故神父曹皮烏斯（Cho Pius）作供稱目睹軍機對光州民眾開槍的證言是子虛烏有，並批評他是「褻瀆神職的無恥騙子」。

圖為11月30日韓國前總統全斗煥到達光州地方法院。（Getty）

法庭認為，根據國立科學搜查研究院的評估，有合理理由相信1980年5月21日曾發生直升機開槍事件。

法庭表示，殘暴鎮壓的最大責任落在全斗煥身上，他應該為自己造成苦難和痛苦真誠道歉。

全斗煥2017年出版、合共三卷的回憶錄中，扭曲關於受害者及其政府鎮壓示威的事實。韓國地區檢控辦公室2018年5月3日稱，鑑於全斗煥年事已高，對他提出不拘留起訴，控告他誹謗1980年光州事件的受害者及其家人。

1979年10月，前總統朴正熙被韓國中央情報部長金載圭刺殺，同年12月國軍保安司令全斗煥少將發動政變。到1980年4月，韓國各大城市爆發了大規模學運，要求全斗煥軍政府下台；至5月初，全斗煥政府公布了戒嚴令。5月18日凌晨，全斗煥調遣數萬軍隊分6路包圍光州市，之後學生與光州民眾群起反抗，到5月21日，戒嚴軍隊開始開槍射殺示威民眾，事件延續了10日。

全斗煥執政期間持續打壓民眾抗爭，他執政期間有165人因反政府而死亡，逾70人失蹤。到1993年前總統金泳三才首次把全斗煥的政變和「光州事件」定義為內亂，承認全斗煥企圖執政而引起「光州事件」；到1996年全斗煥及前總統盧泰愚等16人被起訴。不過全斗煥一直否認光州事件的責任。