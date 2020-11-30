馬勒當拿私人醫生稱已盡力做到最好　沒隱瞞任何事

阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）11月25日死於心臟病發。其醫生盧克（Leopoldo Luque）因涉嫌誤殺而被調查，他29日表示，自己已盡可能做到最好，而且沒有隱瞞任何事。

馬勒當拿11月3日接受開腦手術，並在12日離開醫院，回到蒂格雷（Tigre）的家中休養，但在25日因心臟病發死亡。

圖為11月10日阿根廷城市奧利沃斯的醫生盧克離開為球王馬勒當拿進行開腦手術的診所時，向媒體發言。（Reuters）

盧克解釋為何手術後讓馬勒當拿出院。他說：「醫生們、我自己和他家人全聚在一起，考慮對馬勒當拿最好的遏制方案，針對他在服食的藥丸以及飲酒量的問題。（但）沒有他的同意，什麼也不能做到。」

盧克說，他們曾可以帶馬勒當拿去戒癮中心，但需要得到其同意，「當你為病人做手術時，出院的準則取決於患者（的情況），這裏沒有醫生犯錯」。他說，理想的情況的讓馬勒當拿接受戒癮治療，但他不想。

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他又說，他們試圖將馬勒當拿留在診所，但那裏不是戒癮中心，他亦曾盡可能延長住院治療時間，「對馬勒當拿，我盡可能做到最好。我為自己所做的自豪，我沒有隱瞞任何事。」

盧克又補充，自己只是醫療團隊的一份子，而不是馬勒當拿的首席醫生。

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