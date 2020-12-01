伊朗稱襲擊行動非常複雜　法赫里扎德遇刺期間「無人在場」

伊朗首席核科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遇襲身亡。伊朗高官11月30日表示，法赫里扎德是被遙控電子設備所殺，當時無人在場，相信那是一個複雜的暗殺任務。

圖為11月29日，伊朗首席核科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的靈柩擺放在在清真寺內供哀悼。（Reuters）

法赫里扎德11月27日於德黑蘭以東一個城鎮中遇襲身亡。最初報道指他的坐駕是被槍手襲擊，與法赫里扎德的保鑣爆發槍戰，法赫里扎德中槍傷重不治。但後來當地媒體修正報道，指法赫里扎德是被「遙控機關槍」襲擊。

伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）30日接受國營電視台訪問，表示襲擊行動「非常複雜，使用電子設備，而且沒有人在場」。

沙姆哈尼稱伊朗情報和安全部門曾留意到有人要暗殺法赫里扎德，也曾嘗試預測可能發生的地點。被問道誰要承擔責任，沙姆哈尼認為是正在流亡的伊朗反對派團體伊朗人民聖戰組織或以色列所為。

法赫里扎德的葬禮同日舉行，包括伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）、革命衛隊指揮官薩拉米（Hossein Salami）等高官均有出席。哈塔米致辭時表示，伊朗政府已決定把防禦研究的預算增加一倍，加倍延續法赫里扎德的工作。