伊朗媒體：核科學家被遙控機關槍暗殺　至少被擊中3次

伊朗媒體11月29日披露了伊朗核彈之父、首席核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）被暗殺一案的細節，稱他是被另一輛車裏的遙控機關槍擊中。

圖為11月27日，法克里扎德在伊朗首都德黑蘭以東城市被殺害的現場環境。（AP）

據伊朗法爾斯通訊社（Fars News Agency）11月29日報道，法克里扎德和他的妻子27日乘坐一輛防彈車旅行，旁邊還有三輛安全人員的車。當時他聽到子彈擊中一輛車的聲音，他下車去看發生了什麼事。

當法克里扎德下車時，一輛停在距離他的車約150米處的日產汽車裏的遙控機關槍向他開槍。

法克里扎德至少被擊中3次。他的保鏢也中槍了。報道稱，槍擊發生後，日產汽車爆炸，襲擊持續了3分鐘。

▼伊朗首席核科學家被暗殺，請點擊觀看暗殺現場：

伊朗學生通訊社（ISNA）援引伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）准將的話報道稱，法克里扎德的汽車被槍炮擊，隨後發生爆炸和更多的槍擊。

哈塔米說，「根據他的保安人員的報吿，法克里扎德的車最初遭到了槍擊，隨後一輛裝滿炸藥的日產汽車在他們附近被引爆，針對他們的車的槍擊還在繼續。」

伊朗國家電視台IRIB則稱，爆炸首先發生，隨後是襲擊者開槍。