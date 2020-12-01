【新冠肺炎】彭斯：美國最早可在12月中起分發疫苗

美媒11月30日報道，美國副總統彭斯（Mike Pence）當日與白宮抗疫工作組及州長舉行電話會議時稱，一些新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗最早可在12月中開始分發。

哥倫比亞廣播公司（CBS）30日報道，根據他們取得的會議錄音，彭斯在會上表示：「我們堅決地相信，疫苗分發程序最快可在12月14日那周開始。」他稱：「今早的消息指，莫德納藥廠（Moderna）與輝瑞（Pfizer）一樣，正申請緊急使用授權，我們持續跟上步伐。」

CBS提及，根據他們取得的議程，輝瑞的首批疫苗計劃在12月15日起分發。而莫德納的首批疫苗預料會在12月22日起分發。

美國特朗普政府任期雖只餘下個多月，抗疫工作不能停，然而美國有線新聞網絡（CNN）12月1日引述消息人士指，白宮抗疫工作組成員阿特拉斯博士（Scott Atlas）11月30日向總統特朗普（Donald Trump）遞交辭職信。

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CNN指，接近白宮抗疫工作組的消息人士11月30日透露，阿特拉斯離職是好消息，因為其受到懷疑的理論再沒有影響力。阿特拉斯是特朗普在抗疫方面的親密顧問，他在抗疫上的公開立場與特朗普的接近。CNN稱，阿特拉斯曾抨擊學校不能在秋季重開的說法是「癔病」；他也曾推動大學恢復舉行體育活動。